Управделами УПЦ рассказал, как правильно провести Страстную неделю

Страстная седмица - последний этап на пути к пасхальной радости.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Великий пост подошел к своему завершению. Для того, кто сосредоточил свое внимание на гастрономической стороне поста, Страстная седмица часто воспринимается в качестве «последнего рывка» перед моментом, когда «можно будет есть всё». И самые святые, самые важные дни, которые максимально стоило бы провести в молитвенном сосредоточении, омрачаются суетой.

Уже закупается огромное количество продуктов, чуть ли не со Страстной Пятницы, а где и раньше, начинается готовка различных скоромных блюд. В самые молитвенные, самые скорбные дни дом наполняется соблазнительными запахами готовящихся яств. Кто-то оправдывает себя тем, что подготовка к празднику - «это святое». В самом деле, нет ничего греховного в том, чтобы после дней самоограничения порадовать себя и близких вкусным столом. Но беда, когда это становится самоцелью», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отмечает, что порой грустно смотреть, когда Святая Пасха, этот Праздников Праздник и Торжество из Торжеств, превращается в праздник плоти. «Обычно после таких бурных застолий и излишних возлияний получается так, что желудок полон, а душа пуста. И в посте, и в разговении важна мера. Точно так же и в самой подготовке к празднику», - сказал он.

Управделами УПЦ считает, что достойно пройти Великий пост очень тяжело, но часто гораздо тяжелее достойно выйти из него.

«Конечно, и радостный пасхальный стол, и веселое общение близких после светлой Пасхальной литургии - всё это должно быть. Но насколько всё это прекрасней, когда не утрачено молитвенное единение с Господом. Когда светлую пасхальную радость не застит объедение и пьянство. И это мы не говорим сейчас о том, насколько вредно для здоровья объедаться после многих недель сдержанности в пище», - отметил архиерей.

В завершении митрополит Антонеий пожелал всем православным христианам не утратить молитвенность, не утратить любви к ближним, не утратить трезвомыслия. «И тогда Господь не оставит нас Своими милостями», - сказал он.