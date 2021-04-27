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У Путина назвали "тревожным сигналом" идею Зеленского позвать на переговоры США

27.04.2021 / 12:49
В Кремле назвали "тревожным сигналом" предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить "нормандскую четверку" такими странами, как США, Великобритания и Канада, а также изменить минский формат переговоров по Донбассу.

Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря Путина журналистам 26 апреля, которое передает ТАСС

Прямая речь: "Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее и тому подобное. Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно".

Напомним, ранее Зеленский в интервью Financial Times предложил к переговорам по Донбассу, помимо России, Франции и германии, привлечь также представителей США, Великобритании и Канады. Также он озвучил идею изменить минский формат.

Источник

Путин, Кремль
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