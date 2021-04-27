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Митрополит Антоний рассказал, как надо жить, что бы подражать Богу

27.04.2021 / 12:30
Митрополит Антоний рассказал, как надо жить, что бы подражать Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Человек должен стремиться жить так, чтобы хоть в какой-то мере подражать Самому Богу

Чтобы хоть в какой-то мере подражать Самому Богу, человек должен стремиться жить кротко, воспитывать в себе кротость.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в своей проповеди.

«Когда человек получает власть, даже небольшую, он может буквально на глазах измениться. Обладание властью очень влияет на наше поведение. Недаром народная поговорка говорит: если хочешь узнать человека - дай ему власть и деньги. И человек проявит себя. Если человек жил греховными чаяниями и не мог их реализовать в силу отсутствия денег и власти, то получив то и другое, грех проявится во всей силе», - сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Христос - Бог, у Него власть от начала. «Вся власть принадлежит Ему. Но как Он проявляет Свою власть? В кротости. Власть Бога такова, что Он может в миг сотворить Вселенную и заставить нас поверить в Него, но Он хочет нас видеть свободными, а не марионетками. Он желает, чтобы мы сами выбрали, жить ли с Богом в вечности или остаться наедине с собой», - подчеркнул он.

«Если Бог не вселится в человеческую душу, то в ней не будет вакуума, там обитает дух злобы и ненависти. Даже тогда, когда мы будем на Суде Божием и решим, что не можем жить с Богом в любви, и выберем другой путь, другое существование, другую вечность, которая постоянно нас будет разъедать, Господь не будет насильно нас заставлять. Он самоумаляется, уменьшая Свое присутствие в жизни человека, позволяя жить без Него. Это и называется адскими муками», - отметил управделами УПЦ.

По словами архиерея, человек должен стремиться жить так, чтобы хоть в какой-то мере подражать Самому Богу. «Жить кротко. Воспитывать в себе кротость. В Катехизисе дано такое определение: кротость - это тихий настрой, соединенный с осторожностью, чтобы никого не раздражать и ничем не раздражаться. Кротость - это не безразличие, но воспитание такого состояния души, которое дает внутренний покой», - сказал он.

Митрополит Антоний считает что, что бы ни произошло в мире, кроткий человек дает правильную и объективную оценку происходящему внутри себя и вокруг.

«Кротость - это покой души. Состояние, когда человек способен отстраниться от искушений, которые всем нам знакомы. Кротость - сердцевина, гранит души, когда человек понимает, что всё зависит от Бога. Понимает, чего достоин он сам, что от него зависит. Он может оценить себя не горделиво и надменно, а оценить, сопоставив себя со словами Бога, с Его заповедями, в какой мере он исполняет их. Кротость - это возможность увидеть самого себя, она дает способность объективно посмотреть на себя, без прикрас и притворства», - подытожил управделами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
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