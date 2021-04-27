Украина настаивает на восстановлении доступа МАГАТЭ к украинским ядерным установкам в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

"Семь лет ни компетентные органы Украины, ни МАГАТЭ не имеют доступа к ядерным установкам и материалов. Отсутствие такой информации - это проблема, которая не имеет границ, а ее последствия не будут иметь границ", - заявил Зеленский на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гроссе в Киеве, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам президента, речи идет о захваченных Россией ядерных установках и материалах в Крыму, которые являются собственностью Украины и в отношении которых применяются гарантии МАГАТЭ, а также шахты "Юный коммунар" в Донецкой области, ситуация на которой является опасной и угрожает окружающей среде из-за прекращения работ по водоотливу в 2018 году.

"Украина остается преданной своим международным обязательствам в ядерной сфере и имеет целью восстановить применение гарантий МАГАТЭ на оккупированных территориях", - добавил он.

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