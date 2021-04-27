Военные священники УПЦ доставят Благодатный огонь в зону ООС

Группа военных священников Украинской Православной Церкви во вторник Светлой седмицы отправится в зону проведения Операции объединенных сил, чтобы доставить туда Благодатный огонь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники отправятся на Восток Украины после Божественной литургии в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Пасхальную духовную миссию благословил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Группу священников возглавит руководитель сектора пастырской опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины протоиерей Вячеслав Яковенко.