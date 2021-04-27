Войти | Зарегистрироваться
12:48

вторник,
27 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский: переговоры о "тишине" накануне Пасхи - на финальном этапе

27.04.2021 / 11:47
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что переговоры о возвращении к режиму всеобъемлющего прекращения огня накануне Пасхальных праздников находятся на финальном этапе.

Об этом он сказал представителям СМИ во время посещения Чернобыльской АЭС 26 апреля, информирует пресс-служба главы государства.

«Заседание Трехсторонней контактной группы, прежде всего рабочей группы по вопросам безопасности, будет продолжаться 27 апреля. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Но не согласовали только документальную формулировку этого согласия. Мы очень этого хотим. Очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого украинская сторона уже все сделала», - отметил Зеленский.

Источник

режим тишины, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 апреля
26 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.