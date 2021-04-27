Зеленский: переговоры о "тишине" накануне Пасхи - на финальном этапе

Об этом он сказал представителям СМИ во время посещения Чернобыльской АЭС 26 апреля, информирует пресс-служба главы государства.

«Заседание Трехсторонней контактной группы, прежде всего рабочей группы по вопросам безопасности, будет продолжаться 27 апреля. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Но не согласовали только документальную формулировку этого согласия. Мы очень этого хотим. Очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого украинская сторона уже все сделала», - отметил Зеленский.

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