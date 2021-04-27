Пиховшек: Медведчук, которого обвиняют в «пророссийскости», на самом деле реалист и настоящий патриот Украины

Такое мнение в программе «Хронология недели» высказал украинский журналист, телеведущий и публицист Вячеслав Пиховшек.

Журналист заверил, что украинцы обязательно будут голосовать за ОПЗЖ.

«Медведчук является избранным политиком, ОПЗЖ – избранная политическая партия, вторая по численности в парламенте. Надо чтобы была первой, тогда считаться будут (с этой политсилой. – Ред.) еще больше», – объяснил свою точку зрения журналист.

Пиховшек коснулся темы достижения мира на Донбассе, предположив, почему Президент Украины Владимир Зеленский, который во время предвыборной кампании говорил об этом вопросе, как о самом главном, до сих пор не решил его.

«Есть давление украинского народа на Зеленского, на власть с целью скорейшего заключения мира. Но важно то, что кто-то из людей Байдена (президента США Джо Байдена. – Ред.) еще до победы Зеленского на выборах говорил людям будущего Президента Украины: «Подождите, всё может поменяться». Отсюда и предположение, потому что бывший Генпрокурор Украины Юрий Луценко и другие говорили о хорватском сценарии, то есть, прямой атаке на неподконтрольные территории Донбасса», – разъяснил публицист

Кроме того, Вячеслав Пиховшек советует обратить внимание на вольготную жизнь на территории Украины «Правого сектора».

«Наши военные руководители наверняка об этом знают. Безусловно, президент Владимир Путин располагает несравненно большим объемом информации о том, готовился ли план наступления на Донбассе (со стороны Киева. – Ред.) или нет», – продолжил эксперт.

Касаемо интервью председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука польской газете Rzeczpospolita, публицист заметил, что очень важным является тот факт, что польские журналисты задавали Медведчуку прямые вопросы.

"Не менее важно, что Виктор Медведчук давал на эти вопросы прямые ответы. Есть надежда, что через такие прямые интервью, которых будет всё больше, удастся прорвать заговор конспирологии вокруг Медведчука и заблокированных каналов, которых обвиняют в пророссийскости, хотя на самом деле они – реалисты и настоящие патриоты Украины», – резюмировал Вячеслав Пиховшек.