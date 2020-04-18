Войти | Зарегистрироваться
13:09

суббота,
18 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал, как украинцы получат Благодатный огонь в условиях карантина

18.04.2020 / 12:18
Митрополит Антоний рассказал, как украинцы получат Благодатный огонь в условиях карантина
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ отметил, что в условиях карантина важно каждому помочь ощутить пасхальную радость

Делегация УПЦ сегодня доставит Благодатный огонь в Украину, после чего каждый верующий сможет зажечь от него лампаду в столичном Свято-Воскресенском (Афганском) храме и принести ее в свой дом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей официальной странице в Фейсбук написал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«С Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину Благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома.

Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит Благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру», - сказал владыка Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что в условиях карантина важно каждому помочь ощутить пасхальную радость.

«Каждый пришедший в этот храм сможет зажечь лампаду от привезенного со Святой Земли огня. Мы никого не оттолкнем, никого не обидим.

Это будет по-христиански, поскольку очень важно, во время всеобщего уныния, помочь каждому ощутить радость величайшего праздника - Пасхи Христовой», - подчеркнул архиерей.

Свято-Воскресенский (Афганский) храм находится справа от въезда в Киево-Печерскую лавру, по адресу: улица Лаврская, 17.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний, благодатный огонь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 апреля
17 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.