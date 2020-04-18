В Днепре священники УПЦ освятили 38 тысяч куличей для жителей города

Священники Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви освятили 38 тысяч куличей для жителей города.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии куличи будут переданы жителям Днепра, которые находятся в зоне риска, и не смогут посетить Пасхальное богослужения во время карантина.

По инициативе Днепровского городского головы Бориса Филатов хлебозаводы, пекарни, предприятия г. Днепра на безоплатной основе выпекли 38 000 куличей для пожилых, одиноких и малообеспеченных.

Священники УПЦ совершили освящения куличей на предприятиях, которые их изготовляли. Передавать освященные куличи жителям будут волонтеры, соцработники, а также священники.