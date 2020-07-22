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Коронавирус: за сутки выздоровели больше, чем заболели, Львовщина – антилидер

22.07.2020 / 09:42
20 июля в Украине зафиксировали 673 новых случая заболевания COVID-19, одновременно выздоровели за эти сутки 760 больных, а 20 – умерли.

Такие данные СНБО 21 июля.

Антилидером остается Львовская область, где за последние сутки коронавирус подтвердили у 114 человек.

В Закарпатской области обнаружили 78 новых случаев коронавирусной болезни, в Ивано-Франковской – 75.

В Киеве за последние сутки 73 новых случая (еще 24 – в Киевской области).

В Одесской области – еще 65 больных, в Харьковской – 49.

Больше всего больных с коронавирусом умерло на Закарпатье – 5, также летальные случаи зафиксированы во Львовской области (3), Ивано-Франковской, Волынской и Винницкой областях (по 2), Тернопольской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Запорожской и Донецкой областях (по 1).

Всего за время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 60 166 человек, 1 518 больных умерли, а 32 199 уже выздоровели. Сейчас болеют 26 449 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за все время коронавирус обнаружили у 4 254 детей и 8 020 медработников (за последние сутки – у 50 детей и 35 медицинских работников).

20 июля было проведено 24 644 теста, из них 10 529 методом ПЦР и 14 115 методом ИФА.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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