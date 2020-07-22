Президенты Украины и Швейцарии подписали меморандум о партнерстве

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Швейцарии подписали Меморандум о партнерстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией на выполнение Швейцарской программы сотрудничества на 2020-2023 годы в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о взаимодействии по вопросам имплементации проектов технической и гуманитарной помощи по линии Швейцарской программы сотрудничества с Украиной на три года.

Также документ определяет основные направления дальнейшего развития отношений двух стран, взаимодействия по широкому кругу вопросов повестки дня международных форумов.

Кроме того, стороны подтверждают готовность проводить ежегодные консультации с целью оценки прогресса в выполнении достигнутых договоренностей и обмена мнениями по актуальным вопросам международных отношений.

Президенты двух стран также поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Швейцарской Конфедерацией по подготовке и содержанию Конференции по реформам в Украине в 2022 году. Документ определяет основные направления и временные рамки подготовки к проведению V Конференции по реформам в Украине в Швейцарской Конфедерации.

В присутствии президентов председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк и посол Швейцарской Конфедерации в Украине Клод Вильд подписали Имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и Швейцарской Конфедерацией о реадмиссии лиц от 7 июня 2017 года.

Подписание Меморандума о партнерстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией / Фото: Офис Президента

Подчеркивается, что его заключение начнет применение Соглашения между Украиной и Швейцарией о реадмиссии лиц от 7 июня 2017 года. Реализация этого международного договора положительно повлияет на развитие добрососедских отношений двух стран, определит на основе взаимности быстрые и эффективные процедуры идентификации и безопасного и организованного возвращения лиц, не выполняющих правила въезда, выезда и пребывания на их территории.

С началом применения Соглашения о реадмиссии лиц также начнется имплементация положений Соглашения между Кабинетом министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом об упрощении оформления виз от 7 июня 2017 года, которое регламентируют условия и порядок упрощенного оформления для граждан Украины виз, в частности многократных, расширяет категории граждан нашего государства, пользующихся визовыми упрощениями, а также обусловливает отмену визовых сборов за оформление виз для определенных категорий граждан Украины. Ожидается, что реализация положений Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между Украиной и Швейцарской Конфедерацией, развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между государствами.

Кроме того, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и посол Швейцарской Конфедерации в Украине Клод Вильд подписали Меморандум о взаимопонимании между Офисом Генерального прокурора и Национальным антикоррупционным бюро Украины - с одной стороны и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству - с другой стороны относительно внедрения проекта «Возвращение активов и добропорядочность государственного сектора в Украине» (фаза 1).

"Документ закладывает основу реализации проекта технической помощи по линии Программы сотрудничества с Украиной на 2020-2023 годы, общей целью которого является предотвращение коррупции и содействие систематическому и эффективному возврату похищенных активов, которые могут быть инвестированы с целью развития, путем повышения качества и эффективности правоохранительной системы Украины", - сообщает пресс-служба.

Основной целью проекта является повышение эффективности применения Офисом Генерального прокурора и НАБУ соответствующих инструментов, методов для расследования и уголовного преследования уголовных коррупционных правонарушений, а также других преступлений, совершенных в финансовой сфере.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой. Торжественная церемония встречи состоялась на площади у Мариинского дворца.

20-23 июля на приглашение Владимира Зеленского в Украине с государственным визитом находится президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.

Ожидается, что в рамках визита Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс с целью ознакомления с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также с состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

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