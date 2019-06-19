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Зеленский рассказал, чем отличается от Голобородько

19.06.2019 / 12:20
Президент Владимир Зеленский заявил, что во многом он похож на своего персонажа в сериале "Слуга народа" Василия Голобородько, однако не ездит на работу на велосипеде и имеет успешный бизнес.

Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

"Мы разные в том, как мы прожили свою жизнь, но похожи в наших ценностях. Я хочу для украинцев всего, что я обещал как Слуга народа - остановить коррупцию, внести честность и прозрачность в украинскую политику, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей. С этими целями я так же искренен, как и Василий Голобородько", - ответил Зеленский.

"Но я не езжу на велосипеде на работу, особенно сейчас, когда нахожусь в положении, когда это может быть опасно. Я горжусь тем, что у меня был успешный бизнес в сфере креативной экономики, которую я люблю", - добавил Зеленский.

По его словам, он как настоящий политик будет сотрудничать с международными партнерами Украины.

"Нашей неотложной задачей сейчас является развитие хороших отношений нового правительства с МВФ, а также с Европейским союзом и НАТО", - сказал президент.

Источник 

Зеленский, Голобородько
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