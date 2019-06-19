СМИ: В случае отказа приехать на Собор Филарета священников УПЦ КП обещают уволить из епархий

Экс-глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет созывает на четверг Собор, на котором могут возобновить УПЦ КП, которая в декабре официально влилась в новую Православную Церковь Украины.

По информации источника «Вестей», священнослужителям ПЦУ массово отправляют приглашения на Собор, а в случае отказа участвовать в нем, обещают уволить из епархий.

Собор Филарета состоится 20 июня во Владимирском соборе столицы. По данным "Вестей", письма-приглашения в УПЦ КП дублируют телефонными звонками и СМС.

«В случае отказа священников приезжать угрожают уволить из епархий. Но священники все равно боятся ехать, не понимают ни того, каким будет статус этого собрания, ни того, какие решения там будут приниматься», - рассказал изданию источник в УПЦ КП.

Предварительный "смотр" епископов, готовых переходить обратно в УПЦ КП из ПЦУ, Филарет провел еще в середине мая. Тогда он пригласил иерархов на молитвенное празднование в честь священномученика Макария, но также прислал приглашение на бланке УПЦ КП. И весной на его зов откликнулись всего четверо иерархов: архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, а также группа иерархов из бывших приходов УПЦ КП в России — митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, его викарий Петр и епископ Адриан.

Кроме них, Филарет может рассчитывать на поддержку одного из наиболее влиятельных иерархов ПЦУ, митрополита Луцкого и Волынского Михаила, который на Объединительном Соборе был главным конкурентом Епифания, пишет издание.

«К счастью, нынешний Собор не несет никаких рисков для новосозданной Церкви. В то же время все, кто на него приедут, станут раскольниками в глазах мирового православия», - отмечает эксперт Виктор Таран.