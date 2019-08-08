Зеленский: переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК

"Заверяю всех вас – Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Мы также понимает, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время мы на законодательном уровне утвердим положение, которое упростит получение разрешения на посещение Крыма", - сказал Зеленский на встрече с украинской общиной и общиной крымских татар в Анкаре в среду, 7 августа.

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