Войти | Зарегистрироваться
14:08

четверг,
08 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Винничине верующие пройдут 5 километров в долину тысячи крестов

08.08.2019 / 13:15
На Винничине верующие пройдут 5 километров в долину тысячи крестов
Крестный ход Источник: Центр информации УПЦ
Традиционный крестный ход в Иосафатову долину ежегодно проходит 15 августа

На Винничине 15 августа верующие УПЦ пройдут крестным ходом в Иосафатову долину, где установлены тысячи крестов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, крестный ход из села Голичинцы Шаргородского района Винницкой области состоится 15 августа. Начало шествия – в 8.00.

Верующие будут идти с молитвой около 5 километров, неся тяжелые кресты на место явления Божией Матери.

По окончании крестного хода состоится Божественная литургия.

Традиционный крестный ход в Иосафатову долину ежегодно проходит 15 августа.

По преданию, 15 августа 1923 года в этом месте, над святым источником, монаху Иакову явилась Пресвятая Богородица, которая призвала: «Христа славьте, Кресты ставьте!». Сейчас в Иосафатовой долине расположены тысячи крестов.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.