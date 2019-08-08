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Община захваченного храма села Оленовка на Черниговщине строит новую церковь

08.08.2019 / 13:13
Община захваченного храма села Оленовка на Черниговщине строит новую церковь
Оленовка Источник: Центр информации УПЦ
Верующие УПЦ обустраивают для богослужений старый заброшенный дом

Верующие села Оленовка обустраивают для богослужений старый заброшенный дом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на БФ «Фавор», община захваченного храма села Оленовка на Черниговщине строит новую церковь.
Благодаря поддержке неравнодушных людей религиозная община УПЦ за короткий срок сумела выполнить огромный объем работ. Впереди – внутренняя и наружная отделка.

«Наш фонд открыл прямой сбор для Оленовской общины и мы решили предложить два варианта помощи, – говорится в сообщении фонда. – Первый – на карту настоятеля отца Александра. Второй – более интересный. Вы можете связаться с руководителем проектов нашего фонда, который скоординирует вас по списку необходимых для храма стройматериалов и пришлет счет-фактуру для оплаты».

Как сообщалось, 16 января в селе Оленовка сторонники ПЦУ и националисты из С14, несмотря на сопротивление прихожан, захватили храм УПЦ. Верующие обратились за помощью к главе сельсовета Оленовки, однако никакой реакции не последовало.
6 марта 2019 года Борзнянский районный суд Черниговской области рассмотрел дело о переходе общины села Оленовка в ПЦУ и отказался признать эти действия противозаконными.

Источник: Inpress.ua
упц, черниговоская область, упц мп, Оленовка
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