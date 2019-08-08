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Иерарх Кипрской Церкви считает, что против верующих УПЦ "совершено тяжкое преступление"

08.08.2019 / 13:05
Иерарх Кипрской Церкви считает, что против верующих УПЦ "совершено тяжкое преступление"
Митрополит Тамасосский Исаия Источник: Центр информации УПЦ
По мнению митрополита Исаи Вселенский Патриархат не несет ответственности за последствия реализации своих интересов в Украине

Митрополит Тамасосский Исаия (Киккотис), иерарх Кипрской Православной Церкви, считает что в Украине против верующих Украинской Православной Церкви "совершено тяжкое преступление".

Как сообщает Центр информации УПЦ, цитируя греческий сайт «Romfea», по мнению митрополита Исаи  Вселенский Патриархат не несет ответственности за последствия реализации своих интересов в Украине.

«Десятки храмов были насильственно захвачены. Святыни были выброшены на улицу, священники и верующие страдали от насилия и унижений, и сегодня тысячи людей насильно изгнаны из своих храмов за то, что они не согласились с их административной структурой», - констатировал владыка Исаия.

По его мнению, это «есть бесчеловечным, и противоречит любым представлениям о религиозных правах человека», независимо от того, как трактовать их позицию.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Кипрская Церковь
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