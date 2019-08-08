Войти | Зарегистрироваться
14:08

четверг,
08 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Порошенко вызвали на допрос в ГБР 12 августа

08.08.2019 / 12:48
Государственное бюро расследований вызвало пятого Президента Петра Порошенко на допрос на 12 августа.

Об этом сообщил и.о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко.

"Петр Порошенко вызван на допрос на 09.30 12 августа", - сказал он.

Билоусенко добавил, что следователь намерен допросить экс-президента по делу в отношении возможного уклонения от уплаты налогов при покупке ООО "Телеканал "Прямой".

Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый Президент Украины Петр Порошенко.

В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что экс-президент проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.

25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко не вручали подозрений ни в одном из открытых уголовных дел, в каждом из них он является свидетелем.

Источник

допрос, Порошенко, ГБР
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.