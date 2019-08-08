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Идеолог «русской весны» Константин Затулин пытается помочь Сергею Коровченко получить мандат украинского нардепа

08.08.2019 / 12:38
Идеолог «русской весны» Константин Затулин пытается помочь Сергею Коровченко получить мандат украинского нардепа
По данным наблюдателей, Коровченко сфальсифицировал результаты выборов и поэтому сейчас всячески пытается заблокировать пересчет голосов

Ситуация на 210 избирательном округе в Черниговской области приобретает при-знаки международного скандала – в украинские внутренние дела пытается вмешаться одиозный идеолог «русской весны» Константин Затулин. Об этом сообщают украинские СМИ.

В настоящий момент на 210 округе идет разбирательство относительно результатов выбо-ров. Согласно подсчету голосов ставленник Юлии Тимошенко, скандально известный крымский сепаратист Сергей Коровченко лишь на сто голосов опережает независимого кандидата Бориса Приходько.

По данным наблюдателей, Коровченко сфальсифицировал результаты выборов и поэтому сейчас всячески пытается заблокировать пересчет голосов. Дело уже перешло в судебную плоскость.

Коровченко известен в Черниговской области тем, что продавал жителям израильскую ослятину под видом говяжьей бастурмы.

Но еще больше он известен как человек, который помогал российским оккупантам захватывать полуостров. В 2014 году он занимал должность министра юстиции Крыма и помогал россиянам юридически оформить захват украинской территории. Это на днях подтвердил Затулин.

«Коровченко помню еще с 2014-го, когда народ Крыма принял историческое решение войти в состав России. Он, находясь на ключевой должности главы крымской юстиции, проявил мудрость, позволив состояться волеизъявлению крымского народа. Это – человек широкого кругозора, с исконно русским мировоззрением и панславянскими ценностями. Коровченко в Крыму лично поставил на место главарей украинских и татарских радикальных движений, которые заявляли про якобы незаконность референдума. Он составил тогда предписание, благодаря которому этих негодяев без суда и следствия депортировали из Крыма в колонии Воркуты и Салехарда», - рассказал Затулин, добавив, что Сергей Коровченко провел референдум за отделение Крыма на высшем организационном уровне.

При этом Затулин призвал прекратить судебное разбирательство и выдать мандат депута-та Коровченко.

«Сегодня всем нам важно прекратить в Украине политическую отвратительную тягомо-тину в судах. Коровченко должен получить мандат нардепа и создать в Раде мостик друж-бы между братскими народами России и Украины. У нас уже есть двусторонний юриди-ческий мост, построенный нашим давним соратником Виктором Медведчуком», - добавил Затулин.

По словам известного украинофобам Затулина, избрание депутатом Сергея Коровченко, позволит создать авторитетную точку вещания российских интересов в Украине, «из ко-торой пойдут харизматичные флюиды нашего исконного братства».

«Эти флюиды охладят градус кипения в котлах украинских фашиствующих радикалов, которые заменяют им головы», - подчеркнул Затулин.

По данным СМИ, Сергей Коровченко взял на себя обязательства обеспечить сотрудниче-ство «Оппозиционной платформы «За жизнь» Медведчука и «Батькивщины» Тимошенко.

Коровченко, Затулин
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