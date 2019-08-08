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Верующие УПЦ пройдут крестным ходом из Браиловского монастыря в Почаевскую лавру

08.08.2019 / 12:21
Верующие УПЦ пройдут крестным ходом из Браиловского монастыря в Почаевскую лавру
Крестный ход Источник: Центр информации УПЦ
Верующие из Браилова идут в Почаев, чтобы отметить вместе с паломниками со всей Украины престольный праздник Почаевской лавры – Успение Пресвятой Богородицы

На праздник Преображения Господня, 19 августа, верующие Украинской Православной Церкви отправятся крестным ходом из Свято-Троицкого Браиловского монастыря в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, на первом этапе молитвенное шествие возглавит архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий.

Начало хода – в 13.30.

Верующие из Браилова идут в Почаев, чтобы отметить вместе с паломниками со всей Украины престольный праздник Почаевской лавры – Успение Пресвятой Богородицы. Праздник отмечается 28 августа.

Также в пресс-службе епархии напомнили, что каждое воскресенье в 17.00 возле захваченного активистами ПЦУ Спасо-Преображенского кафедрального собора проводятся молебны.

Источник: Inpress.ua
Почаев, УПЦ, Браиловский монастырь
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