Войти | Зарегистрироваться
16:41

четверг,
11 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Кандидат от «Батькивщины» Коровченко продал украинцам колбасу из ослятины

11.07.2019 / 15:20
Поставки Сергей Коровченко наладил из Израиля, где осел считается священным животным

На Черниговщине в сети розничной торговли и заведениях общественного питания продают бастурму и колбасу, изготовленную из непригодной для пищи ослятины. Контрабандными поставками «сырья» и опасным производством занимается кандидат в народные депутаты от «Батькивщины» Юлии Тимошенко Сергей Коровченко.

Поставки Коровченко наладил из Израиля, где осел считается священным животным. Кандидат договорился с тематическим парком Кфар Кедем близ Назарета забрать 20 старых животных на Черниговщину — якобы для содержания в зоопарке в Мене. Сделка оказалась прибыльной: ослов Коровченко получил не просто бесплатно, но еще и с компенсацией от израильского общества охраны ослов. Бизнес-план казался идеальным: из одного осла можно изготовить порядка 30 кг бастурмы, которая после расфасовки в пакетики по 100 грамм «улетит» в его пивных заведениях в Черниговской и Киевских областях. А с учетом затрат только лишь на транспортировку, бизнес показался очень рентабельным.

Приобретенных таких образом животных переправили на убой в Палестину. Основную часть партии — 20 тонн ослятины — Коровченко заполучил в израильской службе стратегического резерва. Здесь мясо хранилось в течение 30 лет. По израильским стандартам, после такого срока заморозки мясо можно использовать только для технических нужд, например, изготовления костной муки и субпродуктов. Коровченко оформил сделку как покупку сырья для производства комбикормов для карповых хозяйств Черниговской области. Из Палестины в общей сложности 22 тонны ослятины под грифом говядины переправили в Хайфу, оттуда в Одессу, а дальше — в Прилуки.

Однако пополнять популяцию зоопарка в Мене и изготовливать комбикорма Коровченко не собирался. В Прилуках мясо пришлось вымачивать в растворе тетрабарата натрия, чтобы убрать специфический запах мочи. Дальше из сырья изготовили бастурму и колбасу — для продажи в сети розничной торговли и пивных заведений Коровченко в Черниговской и Киевских областей. Как пишут СМИ, этой же колбасой кандидат  «Батькивщины» от угощает избирателей во время так называемых чаепитий.

Как известно, в Израиле уже начали расследование контрабандной поставки и обратились в Украину с требованием предоставить информацию о судьбе ослов, купленных для зоопарка в Мене. Кроме этого, они запросили сертификат конечного пользователя мороженой ослятины, которую Коровченко, напомним, закупил якобы для карповых хозяйств Черниговской области.

колбаса, Коровченко, осел
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.