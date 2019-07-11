Иерарх Сербской Православной Церкви: Никакого Епифания, тем более Денисенко мы не признаем

Сербская Православная Церковь признает в Украине исключительно Украинскую Православную Церковь и ее епископат, а не главу новообразованной церковной структуры Епифания Думенко и главу УПЦ КП Филарета Денисенко.

Об этом сказал викарий Сербского Патриарха Иринея епископ Моравичский Антоний, сообщается в программе телеканала «News One» «Радар».

«Никакого Епифания, тем более Денисенко… для нас они одинаковые все, – подчеркнул викарий Сербского Патриарха. – Мы только единственную Церковь признаем – автономную Украинскую Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием и епископат, который ему подчиняется. Никаких других епископов, никакую другую структуру мы не признаем <...> Мы не просто с ними не служим, мы не имеем ни с кем из них никакого евхаристического общения».

Также владыка отметил, что большинство Поместных Православных Церквей хотят решить украинский вопрос соборно, «но, насколько мы понимаем, Вселенский патриарх на эту встречу не выходит».