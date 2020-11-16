Войти | Зарегистрироваться
15:26

понедельник,
16 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Зеленский: открытие рынка земли и внедрение новейших технологий станет толчком для полного раскрытия потенциала агросектора Украины

16.11.2020 / 14:21
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что открытие рынка земли и внедрение новейших технологий станет толчком для полного раскрытия потенциала аграрного сектора Украины.

В поздравлении по случаю Дня работников сельского хозяйства Украины на своей странице в Фейсбук глава государства отметил, что именно от их преданного и добросовестного труда зависит урожай в Украине, а, следовательно, продовольственная безопасность и экономическое развитие страны.

"Сельское хозяйство формирует около 14% ВВП нашей страны. Благодаря успехам наших аграриев Украина с каждым годом укрепляет свои позиции на мировом рынке, открывает новые экспортные направления и расширяет перечень предлагаемых товаров. И до сих пор наша страна не раскрыла всего огромного потенциала сельскохозяйственной отрасли. Толчком для ее развития станет открытие рынка земли и внедрение новейших технологий. А двигателем – богатый опыт, мудрость и трудолюбие наших аграриев", - подчеркнул Зеленский.

Источник

земля, Зеленский, рынок земли
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.