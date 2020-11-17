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Реальный ВВП в 3 квартале сократился на 3,5% в годовом измерении – Госстат

17.11.2020 / 10:15
В 3 квартале 2020 года реальный ВВП Украины увеличился на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с 3 кварталом 2019 года - уменьшился на 3,5%.

Об этом свидетельствует оперативная оценка Госстата.

Во втором квартале 2020 года падение составило 11,4%, в первом - 1,3%.

По данным ведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем - 3,9%, во втором - 4,7% в первом квартале - 2,9%.

Напоминаем: в Минэкономики оставили неизменным прогноз сокращения ВВП на 4,8% по итогам года (в том числе на уровне 3% в 4 квартале), но в условиях длительного локдауна в Украине и мире падение по итогам года ожидается на уровне 5,6% (6 % в 4 квартале).

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.

Источник

ВВП, Госстат
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