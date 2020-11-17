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"Приватбанк" отсудил миллиард у компании Коломойского

17.11.2020 / 12:19
Суд удовлетворил иск Приватбанка к компании "Агротерминал" и решил взыскать с нее как поручителя компании "Бориваж" 1 миллиард гривень задолженности.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Одесской области от 30 октября, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, из-за нарушения должником своих обязательств Приватбанк разорвал кредитный договор. А "Агротерминал" отмечала, что предельный срок возврата займа, который был установлен кредитным соглашением, - 03.11.2026.

Суд решил, что ПриватБанк правомерно воспользовался правом на направление сообщения о досрочном расторжении кредитного договора.

По данным госреестра, основатель "Агротерминала" - компания "Бориваж", бенефициарами которого значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флорентина Христиана (через Энстревио Инвестментс Лимитед ), Арести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).

"Бориваж" и Скотник также являются учредителями "Агротерминал Логистик", которое было поручителем Приватбанка по рефинансированию, привлеченному банком у НБУ еще до национализации.

Предметом ипотеки был зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области (в акватории порта "Южный", общая мощность перевалки - 2 млн тонн зерновых в год), его стоимость, согласованная сторонами ипотечного договора, составила 5,54 млрд грн.

Напоминаем: в сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области, принадлежащий компании "Агротерминал Логистик".

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства в отношении 19 млрд гривен рефинансирования НБУ для "Приватбанка".

По мнению следствия, имущество могли приобрести в результате совершения уголовного преступления.

Конечным бенефициаром "Агротерминал Логистик" является Игорь Коломойский.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Источник

Коломойский, Приватбанк
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