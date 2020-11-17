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Правительство сосредоточено на коммуникации с отраслями для выработки механизма компенсации потерь от "карантина выходного дня" - Шмыгаль

17.11.2020 / 13:52
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство сейчас сосредоточено на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь от «карантина выходного дня».

«В понедельник, 16 ноября, под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось онлайн-совещание с городскими главами. Во встрече приняли участие министр здравоохранения Максим Степанов, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, украинские эпидемиологи и инфекционисты. Денис Шмыгаль отметил, что правительство сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19 от адаптивного карантина к совершенствованию карантина «выходного дня». По его словам, введены меры касаются в основном трех отраслей», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Премьер добавил, что карантин «выходного дня» позволяет перераспределить спрос со выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.

Также Шмыгаль подчеркнул, что правительство сейчас сосредоточено на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

«На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше», - подчеркнул глава правительства.

Премьер отметил, что правительство параллельно работает над увеличением количества коек, над поставкой кислорода, чтобы дать медикам больше инструментов лечить больных.

«Денис Шмыгаль отметил, что любые противоэпидемические мероприятия не дают мгновенного результата и эффект карантина «выходного дня» можно будет увидеть через 2-3 недели», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам совещания стороны договорились усилить взаимодействие правительства и органов местного самоуправления и проводить такие встречи на регулярной основе.

Источник

коронавирус, карантин, Шмыгаль
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