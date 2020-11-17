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Рынки взлетели на фоне создания второй в мире эффективной вакцины против COVID-19

17.11.2020 / 14:23
В понедельник, 16 ноября, Moderna Inc сообщила об эффективности разработанной вакцины от COVID-19 в 94,5% случаях. Рыночные индексы сразу взлетели.

Об этом сообщает BBC.

На прошлой неделе, после того, как американская фармкомпания Pfizer сообщила миру об эффективности первой вакцины против COVID-19 на уровне 90%, рыночные индексы выросли до рекордных уровней.

С появлением второй действенной вакцины рынки получили еще большего оптимизма.

Акции компании-производителя выросли на 7% на открытии рынка. Акции компаний, которые были поражены пандемией, тоже выросли - например, в International Airlines Group, "материнке" British Airways, цена поднялись на 11%.

Британский индекс FTSE 100 показал прирост в 1.9%, американский Dow Jones + 1.1%, S & P 500 составляет + 0.7% от взлета на прошлой неделе.

Европейские рынки тоже отреагировали - на парижской бирже индексы выросли на 2.1%, + 1% в Германии.

Напомним: на прошлой неделе мир увидел первую эффективную вакцину от COVID-19.

Это сразу вызвало взлет рыночных индексов, цены на нефть начали расти.

Такое оживление связано с оптимизмом рыночных игроков относительно дальнейшего экономического роста в мире.

Появление вакцин означает также восстановление объемов потребления и мобильности людей до уровня докризисных времен, а соответственно - увеличении спроса на услуги передвижения и на нефть.

В понедельник, 16 ноября еще одна компания объявила об эффективности своей вакцины.

Источник

коронавирус, вакцина
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