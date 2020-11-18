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Кабмин выделил 118 миллионов на обустройство мобильных госпиталей

18.11.2020 / 12:19
На внеочередном заседании правительство выделило 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью.

Об этом на брифинге сообщил 17 ноября министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы ищем новые разные варианты для того, чтобы увеличить количество кроватей, чтобы всем пациентам, которые будут нуждаться в помощи, была оказана такая помощь. Вчера на внеочередном заседании правительства было принято постановление о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей - 118 млн грн. Будут обустроены они в Киеве, Одессе и Краматорске», - сказал Степанов.

Он добавил, что только за прошедшие сутки были госпитализированы 10 610 человек и количество людей, находящихся на стационарном лечении, продолжает увеличиваться.

Источник

коронавирус, карантинная зона, Степанов
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