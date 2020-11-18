Кабмин выделил 118 миллионов на обустройство мобильных госпиталей

Об этом на брифинге сообщил 17 ноября министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы ищем новые разные варианты для того, чтобы увеличить количество кроватей, чтобы всем пациентам, которые будут нуждаться в помощи, была оказана такая помощь. Вчера на внеочередном заседании правительства было принято постановление о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей - 118 млн грн. Будут обустроены они в Киеве, Одессе и Краматорске», - сказал Степанов.

Он добавил, что только за прошедшие сутки были госпитализированы 10 610 человек и количество людей, находящихся на стационарном лечении, продолжает увеличиваться.

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