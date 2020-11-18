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Рада не приняла законопроект Гетманцева по кассовым аппаратам для ФЛП

18.11.2020 / 13:52
Верховная Рада не приняла законопроект №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

 

Документ поддержали только 17 депутатов: 12 из фракции "Слуга народа" и 4 внефракционных.

Этот законопроект предусматривал отсрочку обязательных РРО для ФЛП, за исключением рисковых групп. Законопроект №4313 наличие "рисковых групп" в отсрочке фискализации не предусматривало.

Елена Кондратюк, и.о. председателя Верховной Рады назвала результаты "позорными": "Я не понимаю, зачем было выносить этот закон и решение такое позорное принимать. Давайте мы все будем ответственно относиться к тем людям, которые стоят возле Верховной Рады ".

"Коллеги, мы зашли в рассмотрение 4313-д. Похоже, что у него нет поддержки ни в коалиции, ни в оппозиции. Нет поддержки ни на улицах, ни в правительственных зданиях", - прокомментировал проект закона депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Напомним: движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы 17 ноября перекрыли митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФЛП.

Налоговый комитет Верховной Рады планирует предложить Раде принять консолидированный вариант законопроекту об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФЛП, не охватывать рисковые группы.

Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФЛП.

С 1 августа 2020 вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предполагалось, что с 1 января 2021 использовании РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникал для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

Источник

ВР, ФЛП
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