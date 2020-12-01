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Зеленский предлагает отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП на год

01.12.2020 / 11:46
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об отсрочке до 1 января 2022 обязательного использования кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Об этом говорится в тексте законопроекта на сайте Верховной Рады.

В законопроекте речь идет об изменении сроков внедрения обязательных РРО (регистраторов расчетных операций). Так, для ФЛП II - IV групп налогоплательщиков, доходы которых не превышают предельный объем доходов для I группы (кроме "рисковых" сфер), обязательные РРО (ПРРО) предлагается отсрочить до 1 января 2021 года.

Также, предлагается:

определить предельный объем доходов для использования упрощенной системы уплаты единого налога;
исключить нормы компенсации части суммы от санкций "продавца" покупателям за нарушения порядка проведения расчетных операций части суммы;
отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО;
продлить на год (до 1 января 2022) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение требований закона об использовании РРО (кроме "рисковых" сфер)
ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменения РРО (ПРРО) во время их предоставления, при условии расчетов с помощью банковских систем.

В законопроекте отмечают, что он "обеспечит создание условий для адаптации малого бизнеса к применению новых правил учета расчетных операций, уменьшение административной нагрузки на бизнес, будет способствовать сохранению рабочих мест, развития предпринимательства и выведению экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов ".

Напомним: 1 января 2021 должно начаться второй этап детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Так, РРО или ПРРО будут обязательными для плательщиков единого налога II-IV групп "рисковых" сфер. Речь идет о торговле ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями и услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами.

Так, 1 апреля 2021 начнется третий этап: применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для ФЛП II-IV групп независимо от видов деятельности.

4 ноября 2020 Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФЛП.

Доработанный законопроект Гетманцева №4313-д Верховная Рада также не поддержала.

Источник

ФЛП, Зеленский
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