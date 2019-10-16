Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория на проверки ФЛП всех категорий, кроме "рисковых"

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В Одесской области появятся новые храмы УПЦ15.10.2019 / 14:51После чина освящения была совершена Божественная литургия, после которой Владыка обратился к молящимся со словом проповеди, поблагодарив всех участников строительства храма, который был заложен всего лишь год назад и построен в очень короткие сроки. Строители и меценаты храма были награждены высокими церковными наградамиПоследние новости рубрики
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ЕС продлил санкции против России и Сирии за распространение химоружия
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Элладская Церковь озвучила позицию по «украинскому вопросу»
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В сети доступен список захваченых храмов УПЦ в Ровенской области
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Гончарук обещает отопительный сезон без проблем, кроме двух городов
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