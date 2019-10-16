Разумков назвал дату голосования за госбюджет 2020

По его словам, на этой неделе комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений народных депутатов к проекту бюджета.

"В пятницу 18 октября как и было заплано предусмотрено рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении", - заявил Разумков.

РБК-Украина писало, что государственный бюджет на 2020 год будет принят Верховной радой не позднее 1 декабря 2019 года. Об этом свидетельствует ориентировочный график рассмотрения проекта закона о госбюджете-2020.

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