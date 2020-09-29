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Разумков сказал, когда Рада возьмется за бюджет-2021

29.09.2020 / 15:56
Верховная Рада проведет внеочередное заседание 20 октября для рассмотрения в первом чтении проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета 28 сентября.

"Я хотел бы отметить, что 1 октября - это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения в бюджет, и надо учесть 20 октября, чтобы у нас было пленарное заседание, поскольку это крайний срок, когда Верховная Рада должна принять свои предложения и направить в Кабинет министров Украины. Поэтому 20 октября надо будет также провести пленарное заседание Верховной Рады Украины", - сказал спикер.

Напомним, ранее председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Верховная Рада рассмотрит проект закона о Госбюджете на 2021 год в первом чтении, вероятно, 20 октября.

14 сентября Кабинет Министров на своем заседании утвердил проект Госбюджета на 2021 год и в тот же день внес его в Верховную Раду.

18 сентября правительство представило документ в парламенте.

Источник

госбюджет, ВР, Разумков
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