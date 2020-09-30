"Нафтогаз" сохранил на октябрь условия тарифов на газ для населения

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в рамках тарифа "Месячный" при оплате до 15 числа предусмотрена скидка, срок действия тарифа - бессрочный, а цену клиент узнает ежемесячно.

В рамках тарифа "Годовой" цена на газ фиксированная, срок действия тарифа - 12 месяцев.

Напоминаем: ГК "Нафтогаз Украины" с 16 сентября повысил стоимость газа для населения по годовому контракту на 10% - с 4,73 гривни до 5,24 гривни за кубический метр.

В рамках месячного контракта в сентябре цена на газ выросла на 45% - с 3,24 грн до 4,7 грн за куб. м.

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