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"Нафтогаз" поднял на 20% цену на газ для теплопоставщиков

11.02.2021 / 13:51
НАК "Нафтогаз" поднял цену на газ для поставщиков тепла в январе с 6,1 грн до 7,33 грн за кубометр в рамках возложенных специальных обязанностей (ПСО).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании объясняют, что Кабмин, НКРЕКП, "Нафтогаз" и органы местного самоуправления выяснили, что тарифы большинства теплоснабжающих пока являются убыточными. Они не покрывают "экономически обоснованные затраты предприятий и не учитывают неоднократного повышения в 2020 году тарифов на услугу по распределению природного газа, изменения в соответствии с законодательством размера минимальной заработной платы и изменения других составляющих тарифов".

Так, согласно Меморандума, подписанного 9 февраля, до 30 сентября 2021 производители тепла получат отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной цене газа, заложенной в тариф.

В то же время, до 1 мая Кабмин, "Нафтогаз" и местные власти определят источники компенсации ценовой разницы, а до 1 октября выработают нормативную базу для выполнения этого решения. Отмечается, что "источником финансирования не могут быть местные бюджеты".

Напомним: Правительство подписало меморандум с местными властями относительно тарифов на тепло и горячую воду, до конца отопительного сезона они повышаться не будут.

Меморандум в частности предусматривает, что предприятия теплоснабжения гарантированно получать газ для производства тепла и поставки его в дома украинцев на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсации разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды так же установлена на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Источник

газ, тариф, Нафтогаз
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