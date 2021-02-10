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Борьба с теневой занятостью: Кабмин предложил изменить трудовые отношения

10.02.2021 / 17:58
Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об обозначении понятия трудовых отношений и признаков их наличия".

 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В Министерстве считают, что принятие такого закона будет способствовать уменьшению незадекларированного труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников.

"Увеличение количества официально оформленных работников путем легализации трудовых отношений будет способствовать обеспечению их социальных потребностей и экономическому росту", – отмечает министр Игорь Петрашко.

Документом предусматриваются определения на законодательном уровне понятия трудовых отношений и введения принципа презумпции наличия трудовых отношений. Проектом закона обозначаются семь признаков наличия трудовых отношений:

Выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности, по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;

Осуществление регулирования процесса труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установления лицу конкретно обозначенного результата на определенный период;

Выполнение работы на конкретном или утвержденном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;

Организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы.

Систематическая выплата лицу, которое выполняет работу, вознаграждения;

Установление лицом, в интересах которого выполняются работы, длительности рабочего времени и времени отдыха;

Возмещение поездок и других финансовых трат, связанных с исполнением работы, лицом, в интересах которого выполняются работы.

При этом работа может быть признана такой, что исполняется в рамках трудовых отношений, если присутствуют хотя бы три из перечисленных выше признаков.

В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций касательно сохранения места работы.

Также документ регулирует вопрос правопреемства в трудовых отношениях и процедуру предупреждения работников про соответствующие изменения.

Как отмечают в Минэкономики, это делает процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу более прозрачным и понятным для коллектива и усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения.

Источник

Кабмин, теневая зайнятость, трудовые отношения
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