Украина может получить 90 миллионов долларов кредита за вакцинацию от COVID-19

Об этом говорится на сайте Минфина.

Помощь может поступить в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" при сотрудничестве Минфина, Минздрава и Всемирного банка.

"Минфин поддерживает инициативы Всемирного банка по реализации совместного с Минздравом проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Однако следует понимать, что это кредитные средства, поэтому их направление должно быть обоснованным и рациональным. Кроме того, должны максимально выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в Украину", - прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Так, были обсуждены вопросы поддержки здравоохранения в части проведения вакцинации от COVID-19, что предусматривает пополнение общего фонда Государственного бюджета. Показателем выполнения будет определен процент лиц группы риска, которые получили вакцинацию от COVID-19 соответствующим количеством доз. Таким образом, при условии проведения вакцинации 10 млн человек из групп риска, Украина сможет получить помощь в 30 млн долларов.

Источник