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Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго

29.09.2020 / 15:14
Цена на электроэнергию для населения до конца года останется неизменной, составляя в рамках ПСО при потреблении до 100 кВт-ч 90 грн/кВт-ч, свыше 100 кВт- ч – 168 коп/кВт-ч, сообщило Министерство энергетики.

"Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения к концу текущего года останется неизменной", – сообщается на Facebook-странице Минэнерго.

При этом ведомство подчеркнуло, что цена на электроэнергию для населения не пересматривалась с 2017 года и сейчас является самой низкой среди всех стран Европы, в частности она в 1,2-2 раза ниже, чем в соседних с Украиной странах.

Как сообщалось, в мае врио главы Минэнерго Ольга Буславец заявляла о неизменности цены электроэнергии для населения в текущем году.

Разработанная правительством программа стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 среди мер по стабилизации электроэнергетического сектора содержит инициативу постепенного пересмотра тарифов на электроэнергию для домохозяйств.

Как уточняется в дополнении к программе, размещенном на правительственном портале в июне, такие меры позволят обеспечить финансовую стабильность на рынке электроэнергии.

Источник

цена, Минэнерго, Электроэнергия
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