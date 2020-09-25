Файлы FinCEN: Barclays провел операции компаний Ахметова на 2 млрд долларов, хотя считал их подозрительными

Компании Ахметова в 2009-2016 годах были привлечены в движение средств на 2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют файлы FinCEN, говорится в расследовании Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

Отмечается, что в октябре 2014 года Barclays подал в FinCEN отчет о подозрительной активности (Suspicious Activity Reports, SAR), в котором говорилось о движении денег в и из компаний Ахметова за последние 5 лет.

При этом в отчете говорилось, что в сентябре 1999 года отчет МВД Украины определил Ахметова как лидера "организованного преступного синдиката".

Подчеркивается, что журналисты ICIJ просмотрели доклад МВД за 2005 год, которая выдвигает то же утверждение.

В то же время в компании Ахметова System Capital Management заявили, что отчет МВД уже был публично признан мошенническим. Также в компании отрицают проблемы с законом.

Согласно расследованию ICIJ, банк Barclays в своем отчете в FinCEN также отметил, что в дипломатическом сообщении США 2006 года "Партию регионов" называли "убежищем для мафиози и олигархов".

Таким образом, банк имел беспокойство, однако это не помешало ему переводить деньги для компаний олигарха.

"Эти беспокойства не помешали банку переводить деньги для промышленно-финансовых холдинговых компаний Ахметова, которые разрастались", - отмечают журналисты.

Кроме этого, согласно файлам, в октябре 2014 года в отчете швейцарскаий филиал Barclays указал о блокировании счетов компаний System Capital и System Family Management Ltd - тогда говорилось, что банк прекращает с ними отношения.

"Однако счета оставались открытыми и активными. Блокировка, как оказалось, не было замораживанием. Это означало, что сотрудники по вопросам соответствия требованиям должны были подписывать транзакции", - подчеркивают расследователи.

В феврале 2015 года Barclays New York указал, что в условиях текущего экономического и политического климата в Украине и РФ обеспокоен тем, что средства, перечисленные компаниями Ахметова, "могут содержать незаконную выручку".

Однако это мало что изменило - в июне и июле 2015 года швейцарский счет System Family Management прислал или получил почти 9 млн долларов США через банковские переводы.

И только в июле 2015 года, согласно расследованию, компании System Family Management, System Capital Management и Metinvest International SA попали под "фильтр отклонения платежей" Barclays.

В то же время в SCM Ахметова заявили, что "ни Ахметов, ни SCM никогда не были обвинены или осуждены за преступление любого вида любыми правоохранительными органами США, Украины или любой другой юрисдикции".

В System Capital Management добавили, что в письме от 11 мая 2015 года "Barclays сообщил SCM, банк решил прекратить все отношения, связанные с украинскими клиентами", и не ссылался нина какие вопросы, касающиеся банковской деятельности Ахметова или SCM.

Напомним: Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским в интересах его американских компаний.

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