На Банковой объяснили суть законопроекта Зеленского о поддержке бизнеса

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30.11.2020 / 16:15
Президентские инициативы направлены на предоставление поддержки людям еще до того, как возникнет необходимость в усилении карантинных мероприятий в Украине с целью снижения динамики заболеваемости COVID-19.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, передает пресс-служба ОП.

По словам Ковалив, в условиях роста ежедневного количества заражений и отсутствия вакцины медицинской системе любой страны сложно реагировать на вызовы, связанные с пандемией.

«Перед нами всеми стоит сложная дилемма - либо спасти большее количество людей, прервав цепочку заражений, либо обеспечить необходимость бизнесу работать и зарабатывать деньги», - подчеркнула Ковалив.

Она отметила, что ряд стран были вынуждены снова вводить жесткие карантинные мероприятия. Возможно, Украине также придется перейти к локдауну, чтобы снизить динамику заболеваемости. Но перед этим нужно обеспечить поддержку тех, кто может потерять заработок в случае, если их деятельность попадет под карантин.

«Те инициативы, которые на этой неделе подал Президент в парламент, так и сформулированы - мы хотим помочь людям перед тем, как наступит необходимость вводить локдаун. Чтобы люди получили компенсацию на тот период, пока нам необходимо будет удержать медицинскую систему, выиграть время для обеспечения новыми койками, оборудование их кислородом. Для того, чтобы у нас не было катастрофической ситуации», - отметила заместитель руководителя ОП.

Инициативами, в частности, предполагается, что каждый работник маленьких или средних предприятий, которые могут полностью закрыться или ограничить свою работу в случае введения локдауна, получит единовременную выплату в размере 8 тысяч гривень.

Кроме того, отмечают в ОП, предприятия, которые остановятся после усиления карантина, получат компенсации ЕСВ в среднем за один месяц в 2020 году.

Заместитель руководителя ОП также сообщила, что расширится программа доступного кредитования «5-7-9%», по которой уже выдано 13,5 млрд грн кредитов.

Ковалив заметила, что из бюджета было выплачено 6,8 млрд грн компенсации предприятиям с целью сохранения рабочих мест. По ее словам, несмотря на пессимистические прогнозы, что из-за весенннго локдауна появится 2-3 млн безработных, на сегодняшний день количество безработных в Украине составляет не более 500 тыс. человек. Также оправдались пессимистические ожидания относительно падения экономики Украины в 2020 году.

В частности, Ковалив рассказала, что в текущем году не произошло ни увеличение налогов, ни сокращение расходов госбюджета.

«С 1 сентября подняли минимальную зарплату. Всем врачам, которые работают с COVID, введена надбавка 300%, пенсионеры получили индексацию пенсий и доплаты. Мы входим в 2021 год так же с двухэтапным повышением минимальной зарплаты - шесть тысяч и шесть с половиной тысяч гривень», - акцентировала она.

Источник

Ковалив, поддержка бизнеса
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