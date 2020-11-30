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Шмыгаль на встрече с представителями турецкого бизнеса рассказал о планах развития инфраструктуры в Украине и перспективах инвестиций

30.11.2020 / 15:23
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Турцию 29 ноября провел круглый стол с турецкими топ-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд.

Об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Глава правительства подчеркнул, что Украина имеет амбициозные планы по строительству и реконструкции украинской инфраструктуры: автомобильных дорог, мостов, энергетической и медицинской инфраструктуры, а также инфраструктуры в сфере водоснабжения и переработки мусора. "Инструменты, которые дадут нам возможность развивать эти направления, это государственно-частное партнерство и государственные гарантии. Сейчас мы работаем и уже сделали существенный прогресс в законодательном кругу в продвижении подобных инструментов в Украине", - отметил Шмыгаль.

По его словам, наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, перерабатывающая промышленность энергетика, инфраструктура, туристическая отрасль, а также те сферы, где Украина имеет конкурентные преимущества, в частности ИТ.

"Одним из значительных шагов в развитии наших двусторонних отношений должно стать подписание Соглашения о свободной торговле", - сказал Шмыгаль.

На встрече также присутствовали вице-премьер-министр - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, представители украинско-турецкого делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турецкой Республики.

Криклий рассказал представителям турецких компаний, что в прошлом году в Украине был принят закон о концессиях, что дало позитивный сигнал для инвесторов, и призвал собравшихся участвовать в концессионных конкурсах и приватизационных аукционах в Украине.

Источник

Турция, Шмыгаль
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