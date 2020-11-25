Зеленский анонсировал меры для поддержки бизнеса: 8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы

В частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Об этом он сказал в своем очередном блоге, передает Офис президента.

По его словам, законопроекты, в частности, предусматривать то, что ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат единовременную материальную помощь в размере 8 тыс грн.

"Для этого нужно сделать три шага: 1. зайти в приложение "Дія" 2. Ввести данные 3. Номер банковской карты. Далее проверка данных и максимум через несколько дней 8000 гривен приходят вам на карту", - пояснил Зеленский.

Согласно расчетам, более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 млрд грн.

Также, по его словам, предприятия получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест.

"Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя в размере до 8000 гривен на одного работника", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что предприятия, работа которых прекращается через карантин, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. По его словам, это - почти 1,5 млрд грн для около 120 тыс юридических лиц.

"Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию на оплату ЕСВ за своих наемных работников", - сказал он.

Также, по его словам, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс физических лиц - предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Глава государства также отметил, что восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной.

"Это материальная помощь ФОПам, имеющих детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице", - отметил он.

Зеленский добавил, что малый и средний бизнес уже получили более 13 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Важно, что программа "5-7-9" продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году", - заверил Зеленский.

"Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов", - подчеркнул он.

Зеленский также призвал украинцев поддерживать любимые кафе и рестораны, заказывая у них доставку еды.

"Расскажите в социальных сетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом. И сегодня, и на выходных", - сказал он в блоге.

Напомним: премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Тем временем возле Кабинета Министров прошла акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Источник