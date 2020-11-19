Глава МВФ после разговора с Зеленским: пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах

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Локдаун на уикэнд: что власть будет делать с карантином на выходных19.11.2020 / 05:36
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Глава МВФ после разговора с Зеленским: пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах19.11.2020 / 09:01Последние новости рубрики
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Рада не приняла законопроект Гетманцева по кассовым аппаратам для ФЛП
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Кабмин выделил 118 миллионов на обустройство мобильных госпиталей
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Рынки взлетели на фоне создания второй в мире эффективной вакцины против COVID-19
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Правительство сосредоточено на коммуникации с отраслями для выработки механизма компенсации потерь от "карантина выходного дня" - Шмыгаль
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"Приватбанк" отсудил миллиард у компании Коломойского
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В Харькове выпал первый снег
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В Киеве блокировали сеть мошеннических call-центров, которая обманывала граждан ЕС
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В Киеве представили «Трипольскую Улыбку» возрастом старше 6 тысяч лет
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Пограничники обнаружили в грузовом самолете приборы к вертолету Ми-8
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СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе
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Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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