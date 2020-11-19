Глава МВФ после разговора с Зеленским: пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах

Об этом она написала в Twitter по итогам телефонного разговора с Зеленским.

"Конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Зеленским относительно реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах", - отметила Георгиева.

В то же вреся президент Зеленский во время разговора заявил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Среди прочего, была утверждена реформа таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

"На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", - сказал Зеленский.

"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ", - добавил он.

Напомним: директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения Конституционного суда 27 октября по электронному декларированию.

Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

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