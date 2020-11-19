Войти | Зарегистрироваться
12:03

четверг,
19 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают опасения у МВФ - Минфин

19.11.2020 / 11:15
Несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают опасения у Международного валютного фонда (МВФ), хотя все структурные маяки для получения транша уже выполнены, сообщил замминистра финансов Юрий Драганчук.

"Что касается антикоррупционной реформы, есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ. Это назначение Высшего совета юстиции (ВСЮ), работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), работа и независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Конкурс по САП прошел, и в МВФ теперь смотрят, как это будет работать. Персоналии - не главное", - сказал он в интервью изданию "Корреспондент.net".

Драганчук выразил надежду на урегулирование конституционного кризиса совместными усилиями, однако антикоррупционная реформа остается в повестке дня.

"Все структурные маяки, которые у нас были, уже выполнены. И формальных предпосылок для того, чтобы не давать нам транш или не присылать миссию, у МВФ нет. Но они смотрят на общую ситуацию в стране, которая сейчас не совсем позитивная", - пояснил замминистра финансов.

По реформе ВСЮ и работе НАБУ почти каждый день идет плотное общение представителей МВФ с Минюстом и Офисом президента. Демонстрируется концепция и проекты документов, которые будут приняты, добавил он.

"Была некая пауза в сентябре, но сейчас идет нормальный процесс. Поэтому я думаю, что вопросы Фонда по антикоррупционному направлению будут сняты. Все, что мы должны были выполнить, формально мы выполнили. Все, что неформально беспокоит МВФ, находится в процессе решения. Поэтому мы ожидаем от них позитивного сигнала — начала работы миссии Фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", - подытожил Драганчук.

Источник

МВФ, Драганчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 ноября
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.