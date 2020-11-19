Транш МВФ ожидается в конце 2020 или начале 2021 года - Мокан

Об этом в эфире "Украина 24" заявил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

"Сейчас идет речь о получении одного транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь Евросоюза, транш которого составляет 600 млн евро", - отметил Мокан.

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