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Транш МВФ ожидается в конце 2020 или начале 2021 года - Мокан

19.11.2020 / 13:19
Следующий транш Международного валютного фонда (МВФ) Украине ожидается в конце 2020 или начале 2021 года. Киев должен согласовать с Фондом три основных вопроса.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

"Сейчас идет речь о получении одного транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь Евросоюза, транш которого составляет 600 млн евро", - отметил Мокан.

Источник

транш, МВФ
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