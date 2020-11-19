Кабмин согласовал внедрение накопительной пенсионной системы

Об этом говорилось на заседании Кабинета Министров.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что отсрочка перехода на трехуровневую пенсионную систему привела к тому, что льготные досрочные пенсии фактически выплачивало государство. Предполагалось, что работодатели будут возмещать Пенсионному фонду сумму этих пенсий, однако так делали только 8 из 10 предприятий.

Так, с 1 миллиарда долга в 2008 году, предприятия должны вернуть государству 15 миллиардов гривен по состоянию на октябрь 2020 года.

В Правительстве говорят, что для работников не будут изменены ни правила, ни налогообложение досрочной пенсии. Изменится только механизм финансирования, а именно повысится ставка единого социального взноса (ЕСВ) для предприятий.

По "списку 1" (занятые на подземных работах и работах с особо вредными условиями труда) ставка ЕСВ вырастет на 15%, по "списку 2" (вредные и тяжелые условия труда) - на 7%. Фактически, эти же средства предприятия должны были платить в виде возмещения пенсий.

Для того, чтобы должники могли оплатить долги Пенсионному фонду, им будет предоставлена рассрочка до 60 календарных месяцев.

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, законопроектом предлагается ввести три профессиональные программы по предоставлению права на пенсию и возможность выбрать негосударственный пенсионный фонд, в который будут направляться страховые взносы через Пенсионный фонд.

Кроме того, для лиц до 35 лет, которые до даты введения уплаты страховых взносов в накопительную пенсию получили не менее трети необходимого стажа на работах, дающих право на льготную пенсию, предусматривается право на перечисление средств в солидарную систему. Негосударственные пенсионные фонды будут проходить авторизацию.

"Так, люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии", - отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Объем средств для накопительной системы составляет 2-3 млрд грн в год. В правительстве считают, что от введения такой системы выиграют "и работники, и работодатели, и вообще экономика страны".

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