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Рада поддержала выплату 8 тысяч для ФЛП и наемных работников

31.03.2021 / 16:54
Верховная Рада на заседании 30 марта поддержала за основу и в целом президентский законопроект №5300, которым предлагается выплатить 8000 гривен поддержки для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

 

Решение поддержали 312 нардепов. Речь идет о застрахованных работниках, в отношении которых уплачен Единый соцвзнос за полный квартал.

Во время своего выступления заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко объяснила, что входит в законопроект "О предоставлении помощи застрахованным лицам", а именно:

"Финансовая поддержка ФОТ и наемных работников, виды деятельности которых будут ограничены в соответствии с тем, что определенная территория будет отнесена к красной зоне согласно постановлению Кабмина", - пояснила она. "Законопроектом предлагается государственная помощь с 2 источников: первое - это госбюджет, это гарантированная сумма в размере 8000 гривен, а второй источник - это за счет средств местных бюджетов, исключительно в размере, что принимается соответствующим решением местного совета из местного бюджета".

Свириденко добавила, что в прошлом году такой помощью воспользовались 500 тысяч ФЛП и наемных работников - в этом году будет действовать похожий механизм.

Для разработки соответствующих проектов постановлений Кабмин имеет 10 дней. Но, как добавила Свириденко, "чиновники уже к этому готовятся, поэтому задержек с выплатами не будет".

Галина Третьякова, глава комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов отметила, что комитет рекомендовал законопроект №5300 принять за основу и в целом с учетом оговоренных предложений депутатов. В частности, к проекту включили работающих пенсионеров и пенсионеров, которые имеют статус ФЛП - они также могут получить государственную помощь.

Напоминаем: президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Государство готово выплатить ФОПам и работникам, что пострадают в результате карантина в красных зонах, по 8 тыс грн.

Премьер Денис Шмыгаль поручил министрам разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности.

Источник

ВР, ФЛП
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