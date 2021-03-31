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Верховная Рада разблокировала большую приватизацию

31.03.2021 / 13:52
Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.

За проект закона во втором чтении проголосовали 257 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как сообщалось, большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект №4543 исключает эту норму.

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ВР, большая приватизация
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