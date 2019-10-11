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Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске рынка

11.10.2019 / 10:14
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске земельного рынка.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске земельного рынка.

"Какое-то время мы должны продавать землю только украинцам. Только", – сказал он в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 октября.

Этот период может продлиться несколько лет, уточнил президент.

"Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", – пояснил Зеленский.

По словам президента, чтобы дать возможность украинцам приобретать землю, необходимо предоставление финансовых, кредитных льгот.

"Еще большие льготы должны быть у тех, кто уже сейчас работает на этой земле и хочет стать ее владельцем. И только потом, когда украинские фермеры получат землю, можно будет разрешать ее покупку иностранным компаниям".

Глава государства подчеркнул, что неурегулированным остается только вопрос с иностранцами, которые уже являются арендаторами украинской земли. "Вы же не можете сказать: "вам мы не продадим", или "вашу землю мы продадим другим украинцам", – пояснил президент проблему.

Как сообщалось, 25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Документом предусмотрено, что приобретать такие земельные участки могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. В то же время законопроект предлагает лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.

Источник

земля, Зеленский, рынок земли
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