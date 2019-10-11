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На Винниччине православные почтили Браиловскую икону Богородицы

11.10.2019 / 10:32
На Винниччине православные почтили Браиловскую икону Богородицы
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Считается, что иконе не менее 400 лет, в XVI столетии она уже была известна

В Винницкой области в Троицком Браиловском женском монастыре, 10 октября, в день праздника в честь Браиливськой иконы Пресвятой Богородицы, митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит и митрополит Винницкий и Барский Варсонофий совершили Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, владыкам сослужили представители духовенства Винницкой епархии. За богослужением молилась настоятельница обители игумения Антония (Стеценко) с сестрами.

По завершении Литургии, архиереи, духовенство и прихожане прошли крестным ходом вокруг монастыря.

Вечером 9 октября, накануне праздника, митрополит Варсонофий возглавил всенощное бдение в Браиловском монастыре.

*** Браиловский образ Божией Матери находится он в храме Браиловского монастыря. Считается, что иконе не менее 400 лет, в XVI столетии она уже была известна. По преданию, икона эта принесена в дар обители основателем Благовещенского монастыря в Виннице Михаилом Кропивницким в 1635 году и с тех пор остается невредимой при всех постигавших ее невзгодах.

Богоматерь изображена на этой иконе в строго византийском стиле; изображение сделано на холсте, наклеенном на кипарисную доску. Живопись от времени потемнела.

Источник: Inpress.ua
икона, УПЦ
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